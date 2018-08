Tiro a volo, Europei 2018: programma, orari e tv di mercoledì 1° agosto. Tutti gli azzurri in gara

Tutto pronto. Scatteranno oggi, mercoledì 1, e si concluderanno domenica 12 agosto gli Europei di tiro a volo: ad ospitarli sarà la località austriaca di Leobersdorf. Primo giorno di gare dedicato al trap junior con le prime tre serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne. Non essendoci finali, non è prevista copertura televisiva dell’evento, poiché in streaming la Federazione europea dovrebbe trasmettere soltanto le finali delle specialità olimpiche senior.

Nel trap maschile Matteo Marongiu e Teo Petroni, tra i favoriti, saranno affiancati da Lorenzo Ferrari: ai nastri di partenza ci saranno 41 atleti da 20 diversi Paesi. Nel trap femminile Giulia Grassia ed Erica Sessa saranno affiancate da Sofia Littame, ed anche qui le azzurrine hanno buone occasioni di podio, dato che le atlete in gara saranno soltanto 21, da 13 Nazioni. Di seguito il calendario completo della prima giornata di gare della manifestazione continentale.

Mercoledì 1 agosto

08:30 Qualificazioni Trap femminile Junior (Giulia Grassia, Erica Sessa, Sofia Littame)

08:30 Qualificazioni Trap maschile Junior (Matteo Marongiu, Teo Petroni, Lorenzo Ferrari)













Foto: FITAV

