Moto2, GP Repubblica Ceca 2018: a Brno riparte il duello tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira

Dopo la (breve) sosta estiva, il Motomondiale 2018 è già pronto a tornare in pista. Il circus infatti si sposta in Repubblica Ceca, a Brno, per il classico appuntamento post-vacanze. Una gara che riproporrà il duello che sta caratterizzando questo Mondiale Moto2, tra il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia e il portoghese Miguel Oliveira.

Tra i due il divario parla di appena 7 punti di differenza, con un gap che è andato nuovamente a richiudersi dopo il Sachsenring. Come ci eravamo lasciati prima del break? La gara tedesca era stata vinta dal sudafricano Brad Binder, compagno di Oliveira nel team Red Bull KTM Ajo, davanti allo spagnolo Joan Mir ed a Luca Marini. Bagnaia ha visto la sua corsa rovinata in avvio, per colpa della caduta di Mattia Pasini, che lo ha costretto ad uscire dal tracciato, chiudendo solamente 12esimo, mentre il suo rivale ha aggiunto un ennesimo piazzamento alla sua collezione: un quarto posto.

La differenza al momento è tutta in questa statistica. Bagnaia ha alternato, suo malgrado, vittorie a risultati rivedibili. Quattro successi (Losail, Austin, Le Mans e Assen) aggiungendo, però, un nono posto in Argentina, un ottavo a Barcellona e il 12esimo del Sachsenring. Oliveira, invece, ha vinto una sola volta, beffardamente proprio al Mugello, con altri quattro podi, un quarto, un quinto e due sesti posti. Nel suo caso la parola d’ordine è “regolarità” e negli ultimi 10 appuntamenti questo passo potrebbe fare la differenza.

Bagnaia lo sa, e dovrà cercare di vincere il maggior numero di gare possibili. Il torinese ha a disposizione qualità e moto per farcela ma dovrà stare molto attento ad un rivale quanto mai solido e che non sbaglia mai. A questo punto, come visto in Germania, anche i compagni di scuderia potrebbero diventare aghi della bilancia di questo Mondiale. Brad Binder e Luca Marini, dopo un periodo di assestamento nel primo caso, e dopo qualche infortunio di troppo nel secondo, sembrano arrivati a poter competere ai piani alti e, di conseguenza, togliere punti preziosi ai rivali diretti.

Sin da Brno, poi, molti altri protagonisti potranno aiutare, o rendere la vita difficile, ai duellanti. Da Alex Marquez (terzo in classifica a -35 dalla vetta) a Joan Mir, da Mattia Pasini a Lorenzo Baldassarri. Nella classe mediana sono numerosi i piloti che possono sempre puntare al successo di tappa e rendono la categoria quanto mai imprevedibile e mai semplice da decifrare. Bagnaia e Oliveira, ad occhio e croce, si giocheranno il titolo fino a Valencia, ma le variabili e le incognite sono davvero molteplici.

Da questo weekend in terra ceca inizieremo a capire come si dipanerà questa seconda parte di stagione e, secondariamente, chi si toglierà più in fretta la ruggine post-vacanze. La pista di Brno è una tra le più lunghe e selettive del calendario e si vince solo se si ha un ottimo pacchetto pilota-moto. Bagnaia contro Oliveira. Inizia il primo degli ultimi 10 capitolo della storia. Chi metterà il primo mattoncino verso il titolo iridato?

