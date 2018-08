F1, Michael Schumacher verrà trasportato a Maiorca! Novità sulle condizioni dell’ex pilota

Arrivano importanti novità su Michael Schumacher che versa in situazioni complicate dopo l’incidente sugli sci del 29 dicembre 2013. A oltre quattro anni dalla quella rovinosa caduta, il sette volte Campione del Mondo di Formula Uno si trova ancora nel letto della sua casa di Ginevra, assistito da una equipe medica di prim’ordine che lo affianca nella speranza che il fenomeno riesca a guarire. Nel corso degli ultimi anni non sono mai arrivate grandi notizie in merito alle condizioni fisiche dell’ex ferrarista, la sua famiglia aveva sempre preferito la privacy.

Oggi la rivista svizzera L’Illustré ha però pubblicato un’indiscrezione: Michael Schumacher sarà trasportato a Maiorca. A confermare la voce è anche Katia Rouarch, sindaco di Andratx, una piccola cittadina nel sud dell’isola dove la moglie del tedesco ha acquistato una lussuosa residenza. Si parla di una villa di 3000 mq con giardino e due piscine, oltre a uno spazio per l’atterraggio degli elicotteri ma che soprattutto è inaccessibile agli sguardi indiscreti visto che giace su un piccolo promontorio e che è circondata da alte e solide mura.

#Schumacher leaves Switzerland for Majorque

Nearly five years after the terrible ski accident in Meribel, Michael Schumacher will leave Switzerland for Spain. This is what reveals the Swiss magazine "L'Illustré" pic.twitter.com/nyBJjcmukK

