David Coulthard: “Hamilton in Ferrari? Un errore come Schumacher in Mercedes”

L’ex pilota di F1 David Coulthard non le ha di certo mandare a dire. Lo scozzese, che ha fatto parte del circus dal 1994 al 2008, è intervenuto in un talk show britannico parlando del prossimo passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari paragonandolo, in negativo, a quello di cui fu protagonista Michael Schumacher quando scelse di andare in Mercedes.

“Ferrari – ha detto Coulthard – rischia di avere un buon Hamilton come la Mercedes aveva avuto un buon Schumacher, ma nulla di più. Quando le frecce d’argento presero il tedesco speravano di avere quel campione che aveva vinto tutto, ma alla fine si rivelò essere un pilota normale, un buon pilota appunto. Mi sembra una scelta sentimentale, emotiva e anche spinta da una certa frustrazione”.

Poi l’aggiunta: “Un buon Lewis è ancora piuttosto utile, ma quest’anno è stato costantemente surclassato da George Russell. Forse non nella classifica dei punti del campionato, ma in termini di qualifica e cose del genere, non c’è mai stata storia tra i due. In più Hamilton ha vinto solo 2 gare dal 2021 e questo potrebbe essere un grosso problema”.

Coulthard ha poi rincarato la dose: “Ad un certo punto i piloti perdono la velocità. Rimangono brillanti, ma non più come lo erano nei loro tempi d’oro. Perdono prestazioni. Per Lewis, poi, dovrà spingere al massimo soprattutto in qualifica e per lui potrebbe essere estremamente difficile considerando che deve battere Charles Leclerc che sappiamo bene quanto è in grado di spingere forte”.

Infine una mano tesa verso Lewis Hamilton: “Hamilton non deve dimostrare più nulla, è sette volte campione del mondo. Eppure si sente spinto ancora a migliorare per dimostrare ancora che è forte anche per le generazioni che lo seguiranno. Si migliora sempre di più e Hamilton evidentemente vuole dare il suo ultimo sigillo”.