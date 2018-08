F1, come sta Michael Schumacher? Le novità sulle condizioni fisiche del fenomeno

Sono passati più di quattro anni da quel funesto 29 dicembre 2013, la data che ha cambiato la vita di Michael Schumacher. Il sette volte Campione del Mondo, mito indiscusso della F1, cadeva durante una sciata sulle Alpi francesi subendo un gravissimo trauma cranico e precipitando immediatamente in condizioni fisiche problematiche: subì un intervento neurochirurgico e due operazioni salvavita, rimanendo a lungo in coma. Nel settembre 2014 venne trasportato dall’ospedale di Grenoble a Losanna per delle riabilitazioni ma da quel momento si hanno pochissime notizie sullo stato di salute dell’ex ferrarista, tranne che sia poi stato trasferito nella sua casa di Ginevra. La famiglia ha sempre voluto mantenere la privacy e le notizie sono sempre arrivate in maniera ridotta.

Il Mirror ha scritto che Schumi è assistito da una squadra medica composta da 15 persone per il costo di 115mila sterline a settimana e nelle ultime settimane la rivista tedesca Bravo parlava di un possibile trasferimento negli USA per sottoporsi a delle cure innovative: il dottor Mark Meeks potrebbe prendersi cura del 49enne (compirà mezzo secolo il prossimo 3 gennaio) ma non si sa più nulla. Di recente è stato allestito un museo a Colonia dove vengono ripercorse le gesta in F1 e la famiglia, insieme ai tanti fan, spera sempre in un miracolo medico che possa restituirci il migliore Michael Schumacher. Come sarebbe stato felice per la vittoria del suo Mick conquistata poche settimane fa a Spa, il circuito dove tutto è iniziato…













Foto: David Acosta Allely / Shutterstock.com