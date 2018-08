F1: la famiglia Schumacher smentisce il trasferimento a Maiorca dell’ex pilota tedesco

E’ arrivata, dunque, la smentita circa il trasferimento di Michael Schumacher a Maiorca. L’ex pilota tedesco da ormai quasi cinque anni in coma in conseguenza del terribile incidente sulle nevi di Méribel, dunque, non lascerà la propria residenza in Svizzera.

A riferirlo è la manager del teutonico Sabine Kehm che a Afp ha detto chiaramente che: “La famiglia Schumacher non prevede di trasferirsi a Maiorca“. Le voci si erano diffuse mercoledì sera quando la rivista svizzera l”Illustre” ha riportato le parole del sindaco di Andratx, Katia Rouarch: “Posso ufficialmente confermare che Michael Schumacher si trasferirà nella nostra comunità, siamo tutti pronto ad accoglierlo“. A quanto pare ci sarà stato un errore di traduzione nel riportare le parole della Rouarch.

In questo senso, la lussuosa residenza acquistata da Corinna Schumacher, con ogni probabilità, verrà utilizzata come casa per le vacanze della famiglia tedesca.













Foto: Dan74 / Shutterstock.com