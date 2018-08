F1, GP Italia Monza 2018: problemi al cambio per Sebastian Vettel nelle prove libere 1. Non sarà penalizzato

Comincia con un contrattempo per la Ferrari il fine settimana del GP d’Italia 2018 di F1 a Monza. Sebastian Vettel, dopo aver effettuato appena 4 giri su una pista che andava gradualmente asciugandosi in seguito all’acquazzone che ha colpito la cittadina brianzola in mattinata, si è infatti dovuto fermare a causa di un problema al cambio.

Il pilota tedesco può comunque tirare un sospiro di sollievo: non incorrerà in alcuna penalità. Nel corso delle prove libere, infatti, la scuderia di Maranello non utilizza le componenti ufficiali contingentate che vengono poi impiegate per qualifica e gara.

Il cambio verrà dunque sostituito e, già dalle prove libere 2 di questo pomeriggio, Vettel potrà contare su quello che poi utilizzerà per tutto il fine settimana.

Di certo un imprevisto che non ci voleva, anche se l’asfalto umido non avrebbe comunque consentito di incamerare dati utili in vista della gara che si dovrebbe svolgere quasi certamente in condizioni di asciutto.













