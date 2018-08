LIVE F1, GP Italia Monza 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Aggiornamenti e risultati in tempo reale

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. Dopo una mattinata rovinata dalla pioggia si torna in pista alle ore 15.00 per un turno che, a questo punto, diventa fondamentale. Le previsioni meteo parlano di cessazione delle precipitazioni, per cui dovremmo vivere novanta intensi minuti che permetteranno ai piloti di saggiare la pista di Monza sia per quanto riguarda la simulazione di qualifica, sia per il passo gara.

Nel corso della mattinata, la FP1 ha visto Sergio Perez fissare il miglior tempo, approfittando di una pista quasi asciutta, con Kimi Raikkonen e Estaban Ocon in seconda e terza posizione. Turno interlocutorio per Red Bull e Mercedes, mentre per Sebastian Vettel è stato riscontrato un problema al cambio che, tuttavia, non inciderà nel prosieguo del suo weekend.

La seconda sessione di prove libere prenderà il via alle ore 15.00. OASport vi propone la sua DIRETTA LIVE per non perdervi nemmeno un istante dell’azione sul tracciato di Monza. Buon divertimento!

La prima sessione













