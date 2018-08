F1, GP Italia Monza 2018: risultati e classifica prove libere 1. Sergio Perez sorprende tutti nel finale! Secondo Kimi Raikkonen, problemi per Sebastian Vettel

Il weekend di Monza è cominciato all’insegna della pioggia. Le prime prove libere hanno premiato Sergio Perez, che sull’asfalto bagnato è stato il più veloce, piazzando il miglior tempo proprio nel finale. Dietro di lui Kimi Raikkonen, poi l’altra Force India di Esteban Ocon. Decimo e undicesimo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, problemi per Sebastian Vettel, che ha avuto un problema al cambio (che comunque non porterà a penalità) e che non ha dunque praticamente girato.

I tempi delle prove libere 1 del GP d’Italia di Monza

1 11 S. Perez (I) Force India 1’34″000

2 07 K. Raikkonen (I) Ferrari 1’34″550

3 31 E. Ocon (I) Force India 1’34″593

4 28 B. Hartley (I) Toro Rosso 1’35″024

5 03 D. Ricciardo (I) Red Bull 1’35″207

6 10 P. Gasly (I) Toro Rosso 1’35″438

7 33 M. Verstappen (I) Red Bull 1’35″665

8 55 C. Sainz (I) Renault 1’35″995

9 27 N. Hulkenberg (I) Renault 1’36″107

10 77 V. Bottas (I) Mercedes 1’36″238

11 44 L. Hamilton (I) Mercedes 1’36″546

12 16 C. Leclerc (I) Sauber 1’36″648

13 20 K. Magnussen (I) Haas 1’37″066

14 14 F. Alonso (I) McLaren 1’37″426

15 08 R. Grosjean (I) Haas 1’37″683

16 9 M. Ericsson (I) Sauber 1’37″790

17 05 S. Vettel (W) Ferrari 1’37″867

18 35 S. Sirotkin (I) Williams 1’37″929

19 18 L. Stroll (I) Williams 1’38″253

20 19 L. Norris (I) McLaren 1’38″282













