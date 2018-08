F1, GP Italia 2018: domani le qualifiche a Monza (sabato 1° settembre). Programma, orari e tv

Domani sabato 1° settembre andrà in scena una giornata fondamentale per il GP d’Italia 2018, quattordicesima prova del Mondiale di Formula Uno. E’ il giorno delle qualifiche in cui si definirà la griglia di partenza e Ferrari e Mercedes sono pronte a darsi battaglia.

Sul circuito di Monza l’incertezza regna sovrana. Le previsioni meteo parlano di rischio pioggia al 50% e questo potrebbe mutare il quadro della situazione o, per meglio dire, complicarla alla Rossa. Nei precedenti appuntamenti con pista bagnata è sempre stato Lewis Hamilton a dettare il passo. Qualora Giove Pluvio facesse visita, il britannico potrebbe essere il favorito, portando a cinque le pole consecutive sul circuito brianzolo.

Il Cavallino Rampante non vorrà stare a guardare, cosciente che partire davanti è molto importante per poi conquistare la vittoria finale. Negli ultimi cinque anni, infatti, gli autori del miglior tempo nel time-attack hanno sempre trionfato la domenica, anche perché la scelta delle strategie appare obbligata (una sola sosta). Domenica non dovrebbe esserci la pioggia e quindi questo rende fondamentale quanto accadrà in questa sessione. Non resta che godersi lo spettacolo.

Di seguito, quindi, proponiamo il calendario completo del sabato di Monza, il programma dettagliato e tutti gli orari delle sessioni. La giornata, come sempre, sarà trasmessa in diretta tv su Sky (tramite SkySport F1 canale 207 e SkySport1 canale 201) e, ovviamente, anche in diretta streaming su Sky Go. Per l’occasione le qualifiche saranno visibili anche IN CHIARO SULLA RAI e su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre).

Come ogni appuntamento del Mondiale, è prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport del sabato del GP d’Italia: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo di Monza.

PROGRAMMA GP ITALIA 2018

Sabato 1° settembre

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – Diretta SkySport1, SkySportF1 e RaiSport+ HD

ore 14.55 Qualifiche – Diretta SkySport1, SkySportF1, TV8 e RAI2 HD

Repliche:

ore 00.00 su SkySport1

ore 18.30, 20.30, 22.15, 00.00 e 02.15 su SkySportF1













