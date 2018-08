F1, GP Gran Belgio 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi venerdì 24 agosto si disputano le prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Si torna in pista dopo la lunga pausa estiva, il Circus tornerà a essere protagonista sul tracciato di Spa-Francorchamps dove andrà in scena un weekend determinante per le sorti dell’intero campionato: si riparte dalla sentitissima battaglia tra Ferrari e Mercedes, spazio a un nuovo atto del duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton che si contendono il titolo iridato. Sulla carta le Frecce d’Argento partiranno leggermente favorite ma già oggi capiremo quali sono i reali valori in campo su uno dei circuiti storici.

I piloti avranno a disposizione due sessioni di prove libere, ciascuna della durata di 90 minuti, per trovare il giusto feeling con il tracciato e mettere a punto le proprie monoposto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 24 AGOSTO:

11.00-12.30 F1 – Prove libere 1

15.00-16.30 F1 – Prove libere 2

PROVE LIBERE GP BELGIO 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Prevista la diretta tv su Sky Sport F1 e la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













