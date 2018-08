LIVE F1, GP Belgio: prove libere 2 in DIRETTA. Sebastian Vettel vuole confermarsi, Ferrari sfida Mercedes

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Si torna in pista dopo i primi 90 minuti di test, la sessione mattutina ci ha consegnato una Ferrari in grande spolvero sul mitico tracciato di Spa-Francorchamps dove Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo mettendosi alle spalle Max Verstappen e Lewis Hamilton, quarto invece Kimi Raikkonen. Le Ferrari sembrano aver risposto bene e cercano conferme nella sessione pomeridiana per lanciarsi con maggiore convinzione verso le qualifiche di domani e soprattutto la gara della domenica.

Le Mercedes però cercheranno una pronta reazione e vorranno fare capire alle Rosse di essere sul pezzo, attenzione a non sottovalutare le Red Bull. Si preannuncia grande spettacolo come sempre sulla pista delle Ardenne dove anche le condizioni meteo potrebbero coprire un ruolo importante. I piloti dovranno trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto, testare gli pneumatici, effettuare simulazioni qualifica e gara.

15.00 SEMAFORO VERDE. Si incomincia.

14.57 Ferrari pronta per questa FP2.

14.55 Qualcuno si arrampica per avere una visuale migliore, cinque minuti al semaforo verde.

Any spot will do to get a glimpse of the action 🔭#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/7SSteRKta8 — Formula 1 (@F1) August 24, 2018

14.54 Qualche bella foto prima del semaforo verde.

14.52 La situazione meteo a 8 minuti dal semaforo verde, cielo parzialmente nuvoloso e temperature basse.

14.51 Intanto gustiamoci gli highlights delle FP1.

15 MINS TO FP2 ⏰ Need a refresher of FP1? Here's our highlights#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/Br5iCkkOYx — Formula 1 (@F1) August 24, 2018

14.50 I piloti cercheranno prima una simulazione di qualifica, poi si andrà sulla simulazione di gara. Sarà importante testare le mescole a disposizione, stamattina sono state utilizzate molto quelle a banda gialla.

14.45 Quindici minuti al semaforo verde, sale l’attesa nel paddock.

14.40 Nella FP1 del mattino Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo davanti a Verstappen, Hamilton e Raikkonen. La Ferrari ha risposto bene a Spa, oggi pomeriggio si cercano conferme.

14.35 Si incomincia alle ore 15.00, 90 minuti a disposizione dei piloti.

14.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Belgio, tappa del Mondiale F1.

