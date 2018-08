Canoa velocità, Mondiali 2018: programma, orari e tv di venerdì 24 agosto. Tutti gli italiani in gara

Oggi, venerdì 24 agosto, si disputeranno le prime finali ai Mondiali di canoa velocità: a Montemor o Velho, in Portogallo, verranno assegnati i primi otto titoli, due dei quali in specialità olimpiche. Già in finale, nel C2 1000 metri maschile Daniele Santini e Luca Incollingo, proveranno ad emularli nel K2 1000 metri maschile Luca Beccaro e Tommaso Freschi.

Giulio Dressino nel K1 500 metri maschile e Carlo Tacchini nel C1 500 metri maschile proveranno a centrare la finale delle specialità non olimpiche per andare poi a giocarsi le medaglie, mentre Cristina Petracca cercherà il passaggio in finale nella specialità olimpica del K1 500 metri femminile. Nella paracanoa assalto alle medaglie per Federico Mancarella nel KL2 200 metri maschile ed Eleonora De Paolis nel KL1 200 metri femminile.

Sul sito della federazione internazionale sarà possibile seguire in streaming tutte le gare. Di seguito il programma completo di oggi con l’indicazione dell’ora italiana e gli azzurri impegnati.

Venerdì 24 agosto

Sessione mattutina

Canoa

10.30 Semifinali K2 1000 metri maschile (Beccaro-Freschi)

10.44 Semifinali C2 1000 metri maschile

Paracanoa

11.15 Finale B KL2 200 metri maschile

11.21 Finale A KL2 200 metri maschile (Mancarella)

11.27 Finale A KL1 200 metri femminile (De Paolis)

11.33 Finale B KL3 200 metri maschile (Klokpah, Giannini)

11.39 Finale A KL3 200 metri maschile

Canoa

11.50 Semifinali C1 500 metri femminile

12.02 Semifinali K1 500 metri maschile (Dressino)

12.20 Semifinali C1 500 metri maschile (Tacchini)

12.35 Semifinali K1 1000 metri femminile

Sessione pomeridiana

Canoa

15.50 Finale B C2 1000 metri maschile

15.57 Finale B K2 1000 metri maschile (ev. Beccaro-Freschi)

16.04 Finale B K1 1000 metri femminile

16.20 Finale B C1 500 metri femminile

16.34 Finale A C2 1000 metri maschile (Santini-Incollingo)

16.44 Finale A K2 1000 metri maschile (ev. Beccaro-Freschi)

16.54 Finale A K1 1000 metri femminile

17.10 Finale A C2 200 metri maschile

17.17 Finale A C1 500 metri femminile

17.31 Finale A C1 500 metri maschile (ev. Tacchini)

17.39 Finale A K1 500 metri maschile (ev. Dressino)

17.47 Finale A K2 1000 metri femminile

18.05 Finale B K1 500 metri maschile (ev. Dressino)

18.11 Finale B C1 500 metri maschile (ev. Tacchini)

18.47 Semifinali K1 500 metri femminile (Petracca)

19.06 Batterie C2 500 metri femminile

19.24 Semifinale C4 500 metri maschile

19.30 Batterie K2 500 metri maschile













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it