MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi venerdì 24 agosto si disputano le prove libere del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A Silverstone inizia un lungo weekend che si preannuncia avvincente e appassionante, ci sarà davvero da divertirsi in questo appuntamento post vacanze che potrebbe indirizzare definitivamente la corsa verso il titolo iridato nella classe regina.

Marc Marquez vuole tornare al successo dopo che nelle ultime due gare ha fatto festa la Ducati, il Campione del Mondo va a caccia del sigillo che sostanzialmente lo incoronerebbe ancora una volta considerando le difficoltà croniche di Valentino Rossi che continua a lamentarsi della sua Yamaha. Ci si aspettano prestazioni importanti da Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo che hanno vinto gli ultimi due appuntamenti. Si preannuncia grande divertimento in questa giornata di prove libere, i piloti avranno a disposizione due sessioni per trovare la giusta messa a punto e il feeling migliore con il tracciato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle prove libere del GP di Gran Bretagna 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 24 AGOSTO:

10.00-10.40 Moto3 – Prove libere 1

10.55-11.40 MotoGP – Prove libere 1

11.55-12.40 Moto2 – Prove libere 1

14.10-14.50 Moto3 – Prove libere 2

15.05-15.50 MotoGP – Prove libere 2

16.05-16.50 Moto2 – Prove libere 2

PROVE LIBERE GP GRAN BRETAGNA 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Prevista la diretta tv su Sky Sporto MotoGP e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













