F1, GP Belgio 2018: risultati e classifica prove libere 3. Doppietta Ferrari, Vettel precede Raikkonen! Hamilton terzo

Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Le Ferrari hanno lanciato degli ottimi segnali in vista delle qualifiche che si disputeranno alle ore 15.00: doppietta dei piloti in rosso con il tedesco che stampa 1:42.661 e precede Kimi Raikkonen di 63 millesimi. Lewis Hamilton però non molla ed è lì, ad appena 13 centesimi da Vettel. Quarta piazza invece per Valtteri Bottas, più indietro le Red Bull.

GP BELGIO 2018, PROVE LIBERE 3: RISULTATI E CLASSIFICA TEMPI

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 05 S. Vettel (SB) Ferrari 1’42″661 2 07 K. Raikkonen (SB) Ferrari 1’42″724 3 44 L. Hamilton (SB) Mercedes 1’42″798 4 77 V. Bottas (SB) Mercedes 1’43″464 5 33 M. Verstappen Red Bull 1’44″399 6 03 D. Ricciardo Red Bull 1’44″479 7 16 C. Leclerc Sauber 1’44”963 8 11 S. Perez Force India 1’45″341 9 27 N. Hulkenberg (SB) Renault 1’45″464 10 31 E. Ocon Force India 1’45″485 11 08 R. Grosjean Haas 1’45″814 12 9 M. Ericsson Sauber 1’45″865 13 55 C. Sainz Renault 1’45″925 14 20 K. Magnussen Haas 1’46″087 15 10 P. Gasly (SB) Toro Rosso 1’46″182 16 28 B. Hartley (SB) Toro Rosso 1’46″259 17 18 L. Stroll (SB) Williams 1’46″502 18 35 S. Sirotkin (SB) Williams 1’46″630













FOTOCATTAGNI