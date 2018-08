F1, GP Belgio 2018: prove libere 3. Uno-due Ferrari con Vettel davanti a Raikkonen, ma Hamilton è vicino

Anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno si tinge di rosso Ferrari. Sebastian Vettel, infatti, piazza il miglior tempo in 1:42.661 con gomma SuperSoft, distanziando il compagno di scuderia Kimi Raikkonen per appena 63 millesimi. Distacco minimo anche per Lewis Hamilton (Mercedes) che si ferma a 137 dal rivale tedesco.

Per tutti gli altri il ritardo è decisamente più ampio. Quarta posizione per Valtteri Bottas (Mercedes) ma a ben otto decimi dalla vetta, quindi in quinta posizione troviamo Max Verstappen (Red Bull) ad addirittura 1.387, ma l’olandese ha avuto qualche problema al suo fondo piatto, danneggiato nel passaggio sopra un cordolo. Fa anche peggio il suo compagno di team, Daniel Ricciardo, che accusa 1.818 e si ritrova solamente in sesta posizione, ma con un crono ottenuto con la gomma Soft. Sorprende, e non è la prima volta, il monegasco Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber) settimo a 2.302, davanti al messicano Sergio Perez (RP Force India) ottavo a 2.680, quindi il tedesco Nico Hulkenberg (Renault) nono a 2.803 e il francese Esteban Ocon (RP Force India) a 2.824.

Anche la terza sessione di prove libere (che nel finale ha visto l’arrivo di pesanti nubi nere cariche di pioggia) ha confermato che la Ferrari sarà la vettura da battere. La SF71H domina sui tratti veloci (T1 e T3) mentre la Mercedes risponde nel tratto centrale misto. Per le Frecce d’argento la brutta notizia, già nota, è l’ultima posizione in griglia di Valtteri Bottas, avendo montato la sua quarta Power Unit stagionale. Come se non bastasse il finlandese negli ultimi istanti del turno ha commesso un grave errore che ha portato anche alla bandiera rossa. Nel rettilineo del Kemmel, infatti, il numero 77 non si è accorto che il padrone di casa, Stoffel Vandoorne (McLaren) lo stava sorpassando, mandandolo quindi sull’erba. Il belga ha perso il controllo della vettura ad oltre 300kmh, gestendo il testa-coda e limitando danni che potevano essere ben peggiori. Per il portacolori della Mercedes potrebbe essere in arrivo un’altra penalità per un grave errore che ha messo a rischio la giornata di Vandoorne.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP BELGIO F1 2018

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 05 S. Vettel (SS) Ferrari 1’42″661 11 2 07 K. Raikkonen (SS) Ferrari +00″063 1’42″724 13 3 44 L. Hamilton (SS) Mercedes +00″137 1’42″798 8 4 77 V. Bottas (SS) Mercedes +00″803 1’43″464 11 5 33 M. Verstappen (SS) Red Bull +01″738 1’44″399 6 6 03 D. Ricciardo (S) Red Bull +01″818 1’44″479 9 7 16 C. Leclerc (SS) Sauber +02″498 1’45″159 9 8 11 S. Perez (S) Force India +02″680 1’45″341 7 9 27 N. Hulkenberg (SS) Renault +02″803 1’45″464 14 10 31 E. Ocon (S) Force India +02″824 1’45″485 10 11 08 R. Grosjean (S) Haas +03″153 1’45″814 9 12 9 M. Ericsson (S Sauber +03″204 1’45″865 7 13 55 C. Sainz (S) Renault +03″264 1’45″925 10 14 20 K. Magnussen (S) Haas +03″426 1’46″087 9 15 10 P. Gasly (SS) Toro Rosso +03″521 1’46″182 14 16 28 B. Hartley (SS) Toro Rosso +03″598 1’46″259 15 17 18 L. Stroll (SS) Williams +03″841 1’46″502 7 18 35 S. Sirotkin (SS) Williams +03″969 1’46″630 8 19 14 F. Alonso (M) McLaren +04″281 1’46″942 13 20 2 S. Vandoorne (M) McLaren +04″400 1’47″061 13

