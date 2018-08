LIVE F1, GP Belgio 2018: qualifiche in DIRETTA. Ferrari a caccia della pole position, Vettel sfida Hamilton

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna l’ambita pole position: sarà un momento chiave dell’intero weekend e probabilmente anche di tutto il campionato considerando la particolare situazione di classifica in cui ci troviamo.

La Ferrari vuole dare una risposta importante e mettersi dietro la Mercedes, Sebastian Vettel deve reagire dopo due passaggi a vuoto e cerca la partenza al palo per poi puntare alla vittoria in gara, fondamentale per rimontare dei punti importanti a Lewis Hamilton prima della gara di Monza. Le Rosse puntano anche a una prima fila tutta di Maranello per mettere il Campione del Mondo ulteriormente in difficoltà visto che Valtteri Bottas scatterà sicuramente dall’ultima fila a causa di una penalità.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI