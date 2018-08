Moto2, GP Gran Bretagna 2018: risultato e classifica prove libere 3. È ancora Schrotter il più veloce sull’asciutto. Bagnaia davanti ad Oliveira

È ancora Marcel Schrotter il più veloce in Moto2 nel GP di Gran Bretagna. Il pilota tedesco ha chiuso le prove libere 3 con il miglior tempo, 2’08″182, confermandosi particolarmente performante sull’asciutto, come già nella mattinata di ieri. Oggi, infatti, la sessione è stata praticamente congelata sul più bello dalle gocce di pioggia arrivate nel finale, che hanno creato una situazione di incertezza tra chi ha continuato a girare e chi ha preferito non rischiare.

Alle spalle del tedesco si conferma Alex Marquez, staccato di 167 millesimi, precedendo il connazionale Jorge Navarro (scivolato nel finale su pista umida) e un Luca Marini sempre più convincente, a meno di tre decimi da Schrotter. In quinta posizione troviamo il francese Fabio Quartararo, seguito dal britannico Sam Lowes.

Francesco Bagnaia ha terminato la terza sessione di libere in settima posizione, a mezzo secondo: nella fase iniziale ha fatto prove di passo, mostrando un ritmo particolarmente convincente, poi non è riuscito a provare il giro secco per l’arrivo della pioggia. Pecco è comunque avanti rispetto al suo rivale diretto in classifica, Miguel Oliveira, che continua a faticare nel trovare la quadra, chiudendo con il 12° tempo a otto decimi dal leader.

Completano la top ten gli spagnoli Joan Mir, caduto a metà sessione, e Iker Lecuona e lo svizzero Dominique Aegerter.

La classifica delle prove libere 3 del GP di Bretagna di Moto2

1 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 263.5 2’08.182

2 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 267.8 2’08.349 0.167 / 0.167

3 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 262.7 2’08.386 0.204 / 0.037

4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.7 2’08.477 0.295 / 0.091

5 20 Fabio QUARTARARO FRA + Ego Speed Up Racing Speed Up 262.9 2’08.502 0.320 / 0.025

6 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 260.9 2’08.690 0.508 / 0.188

7 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 266.5 2’08.718 0.536 / 0.028

8 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 266.2 2’08.829 0.647 / 0.111

9 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 265.8 2’08.941 0.759 / 0.112

10 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 264.3 2’08.946 0.764 / 0.005

11 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 262.5 2’08.981 0.799 / 0.035

12 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 264.4 2’09.021 0.839 / 0.040

13 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 262.6 2’09.078 0.896 / 0.057

14 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 264.1 2’09.126 0.944 / 0.048

15 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 267.5 2’09.138 0.956 / 0.012

16 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 265.1 2’09.152 0.970 / 0.014

17 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 267.8 2’09.162 0.980 / 0.010

18 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 261.5 2’09.234 1.052 / 0.072

19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 263.1 2’09.344 1.162 / 0.110

20 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 266.0 2’09.555 1.373 / 0.211

21 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 263.2 2’09.899 1.717 / 0.344

22 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 261.3 2’10.061 1.879 / 0.162

23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 266.4 2’10.108 1.926 / 0.047

24 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 259.0 2’10.378 2.196 / 0.270

25 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 262.5 2’10.466 2.284 / 0.088

26 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 263.2 2’10.754 2.572 / 0.288

27 52 Danny KENT GBR + Ego Speed Up Racing Speed Up 258.9 2’10.841 2.659 / 0.087

28 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 264.6 2’11.272 3.090 / 0.431

29 55 Alejandro MEDINA SPA SAG Team Kalex 258.4 2’11.605 3.423 / 0.333

30 65 Josh OWENS GBR Tickhill Labour and Plant Kalex 258.0 2’12.550 4.368 / 0.945

31 18 Xavi CARDELUS AND Team Stylobike Kalex 263.2 2’12.629 4.447 / 0.079

32 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 260.5 2’13.124 4.942 / 0.495

33 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 258.3 2’13.234 5.052 / 0.110













