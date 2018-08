F1, GP Belgio 2018: previsioni meteo per la gara, si corre sull’asciutto! Rischio pioggia nullo

C’è una cosa certa per il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1: non c’è alcuna possibilità che piova durante la gara, in programma a partire dalle ore 15.10 sul circuito di Spa-Francorchamps. Dopo l’acqua che ha fatto capolino ieri nel Q3 favorendo Lewis Hamilton, capace di conquistare la pole position davanti a Sebastian Vettel, oggi si prevede il sole sul tracciato delle Ardenne e le previsioni meteo della vigilia sono molto chiare: viene dato addirittura lo 0% di probabilità di pioggia per tutto il periodo della gara.

I meteorologi sono molto convinti e non intravedono il minimo nuvolone, il GP del Belgio si correrà sicuramente sull’asciutto e su questo asfalto assisteremo al grande duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Il testa a testa tra i due contendenti per il titolo iridato si preannuncia estremamente appassionante e vibrante ma non ci saranno variabili estranee alla pista: il confronto sarà diretto, senza l’aiuto dell’acqua e dei compagni di squadra che partiranno nelle retrovie.













FOTOCATTAGNI