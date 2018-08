MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: risultati e classifica warm-up. Maverick Vinales vola sull’asciutto, Dovizioso secondo davanti a Marquez. Valentino Rossi decimo

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DALLE ORE 12.30

E’ uno straordinario Maverick Vinales (Yamaha) quello del warm-up del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna), in un turno anticipato per le condizioni dell’asfalto e il pericolo pioggia che ha costretto anche gli organizzatori ad anticipare l’inizio della gare alle ore 12.30 italiane, l’iberico si è espresso su livelli eccezionali su pista asciutta. Una sequenza di giri molto veloci, montando una coppia di medie, suggellata dal crono di 2’01″980. Una prestazione che fa da contraltare a quanto fatto dal centauro spagnolo ieri in qualifica, sul bagnato (undicesimo).

In seconda posizione troviamo Andrea Dovizioso (Ducati) che ha confermato di trovarsi bene sul circuito inglese, fermandosi a 203 millesimi da leader, inanellando diverse tornate su un buon ritmo. Stesso discorso per Marc Marquez (Honda) in terza posizione, che sul passo del 2’02″5 ha dimostrato buona costanza, distanziato però di 570 millesimi dalla vetta. Probabilmente il campione del mondo in carica, come anche Dovizioso, ha provato in condizioni d’assetto mista, ritenendo probabile l’arrivo della pioggia in corsa. A completare il quadro il poleman Jorge Lorenzo (Ducati) che, con una coppia di soft, ha staccato il quarto crono a +0″780 da Vinales.

Per quanto concerne Valentino Rossi, decimo il “Dottore” (dodicesimo ieri nelle qualifiche), girando con un media sull’anteriore ed una soft sul posteriore, non incantando come il teammate ma anche per lui vale lo stesso ragionamento fatto per altri sulla scelta del set-up. Per cui bisognerà aspettare il via della gara (12.30) e comprendere gli equilibri in gioco anche se per lui, dalla dodicesima casella, non sarà facile.

ORDINE DEI TEMPI – WARM UP – GP GRAN BRETAGNA 2018 – MOTOGP

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.980 8 10 322.1

2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2’02.183 9 10 0.203 0.203 324.4

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’02.550 5 10 0.570 0.367 318.3

4 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI 2’02.760 10 10 0.780 0.210 320.6

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 2’02.786 9 9 0.806 0.026 321.2

6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 2’02.794 9 10 0.814 0.008 315.6

7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’02.796 7 10 0.816 0.002 317.7

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 2’02.818 10 10 0.838 0.022 321.5

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 2’03.003 6 10 1.023 0.185 323.6

10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2’03.074 4 9 1.094 0.071 318.8

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’03.284 5 10 1.304 0.210 313.7

12 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’03.492 8 8 1.512 0.208 319.9

13 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’03.582 9 9 1.602 0.090 315.1

14 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 2’03.652 9 9 1.672 0.070 311.8

15 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2’03.714 6 9 1.734 0.062 317.3

16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2’03.724 6 10 1.744 0.010 314.6

17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’03.769 5 9 1.789 0.045 317.6

18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’03.865 4 9 1.885 0.096 318.1

19 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 2’03.926 9 10 1.946 0.061 319.7

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’04.538 7 8 2.558 0.612 314.3

21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 2’04.929 9 10 2.949 0.391 309.3

22 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 2’05.601 5 8 3.621 0.672 315.9

23 76 Loris BAZ FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’05.659 7 9 3.679 0.058 307.1













Foto: Valerio Origo