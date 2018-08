F1, GP Belgio 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi domenica 26 agosto si disputerà il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps andrà in scena una gara fondamentale per le sorti dell’intero campionato, questo appuntamento potrebbe davvero indirizzare la classifica generale soprattutto dopo quanto successo in qualifica: Lewis Hamilton ha sfruttato al meglio la pioggia che ha fatto capolino nel Q3 e ha conquistato la pole position, ora il pilota della Mercedes proverà ad attaccare per allungare e aumentare i 24 punti di vantaggio che attualmente ha su Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari scatterà dalla seconda piazzola, chiamato a un duello da brividi con il rivale: deve assolutamente batterlo per tenere aperti i conti.

I due avversari non potranno contare sui propri compagni di squadra: Kimi Raikkonen partirà in sesta posizione dietro alle due Force India e a Grosjean, Valtteri Bottas è addirittura in ultima posizione. Il testa a testa regalerà grandi emozioni e lo spettacolo non mancherà sull’asciutto visto che le previsioni meteo scongiurano il rischio pioggia.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 26 AGOSTO:

15.10 GP Belgio 2018 – Gara

GP BELGIO 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP del Belgio 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv su TV8 a partire dalle ore 20.00.













FOTOCATTAGNI