Vuelta a España 2018: come vederla in tv? Nibali e Aru non saranno gratis e in chiaro

La Vuelta a Espana 2018 sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente su Eurosport. Non sono infatti previste trasmissioni in chiaro sulla Rai per la terza grande corsa a tappe della stagione, dunque tutti gli appassionati di ciclismo dovranno armarsi di abbonamento a Sky per poter vedere le 21 tappe rigorosamente live in tv oppure munirsi di Eurosport Player per seguire l’evento in diretta streaming. Si preannuncia grande spettacolo sulle strade iberiche, l’Italia si affida a Fabio Aru che andrà a caccia della maglia rossa e a Vincenzo Nibali che insegue la migliore condizione di forma in vista dei Mondiali.

Il parterre è di lusso, sono tanti i pretendenti alla maglia rossa: Simon Yates, Miguel Angel Lopez, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Richie Porte dovrebbero sfidarsi su un percorso infarcito di salite e disegnato per gli scalatori. Non mancheranno altre stelle come Peter Sagan, Elia Viviani e Matteo Trentin. Di seguito il calendario completo della Vuelta di Spagna 2018, le date di tutte le tappe, gli orari e tutte le indicazioni del palinsesto.

COME VEDERE LA VUELTA IN DIRETTA TV E STREAMING?

Diretta tv su Eurosport, trasmissione integrale delle tappe

Diretta streaming su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, dal primo chilometro, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO VUELTA 2018:

Sabato 25 agosto – Prima tappa: Málaga – Málaga (cronometro individuale) 8 km

Domenica 26 agosto – Seconda tappa: Marbella – Caminito del Rey 163 km

Lunedì 27 agosto – Terza tappa: Mijas – Alhaurín de la Torre 182 km

Martedì 28 agosto – Quarta tappa: Vélez-Málaga – Alfacar. Sierra de la Alfaguara 162 km

Mercoledì 29 agosto – Quinta tappa: Granada – Roquetas de Mar 188 km

Giovedì 30 agosto – Sesta tappa: Huércal-Overa – San Javier. Mar Menor 153 km

Venerdì 31 agosto – Settima tappa: Puerto-Lumbreras – Pozo Alcón 182 km

Sabato 1° settembre – Ottava tappa: Linares – Almadén 195 km

Domenica 2 settembre Nona tappa: Talavera de la Reina – La Covatilla 195 km

Lunedì 3 settembre – Primo giorno di riposo

Martedì 4 settembre – Decima tappa: Salamanca – Fermoselle. Bermillo de Sayago 172.5 km

Mercoledì 5 settembre – Undicesima tappa: Mombuey – Ribeira Sacra. Luintra 208.8 km

Giovedì 6 settembre – Dodicesima tappa: Mondoñedo – Faro de Estaca de Bares. Mañón 177 km

Venerdì 7 settembre – Tredicesima tappa: Candás. Carreño – Valle de Sabero. La Camperona 175 km

Sabato 8 settembre – Quattordicesima tappa: Cistierna – Les Praeres. Nava 167 km

Domenica 9 settembre – Quindicesima tappa: Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga 185 km

Lunedì 10 settembre – Secondo giorno di riposo

Martedì 11 settembre – Sedicesima tappa: Santillana del Mar – Torrelavega (cronometro individuale) 32.7 km

Mercoledì 12 settembre – Diciassettesima tappa: Getxo – Balcón de Bizkaia 166 km

Giovedì 13 settembre – Diciottesima tappa: Ejea de los Caballeros – Lleida 180 km

Venerdì 14 settembre – Diciannovesima tappa: Lleida – Andorra. Naturlandia 157 km

Sabato 15 settembre – Ventesima tappa: Escaldes-Engordany – Coll de la Gallina 105.8 km

Domenica 16 settembre – Ventunesima tappa: Alcorcon-Madrid 112 km













Foto: © UnipublicPhotogomez-Sport