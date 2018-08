F1, GP Belgio 2018: come vederlo in tv gratis e in chiaro su TV8. Programma e orario della differita

Alle ore 15.10 scatterà il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Sul tracciato di Spa-Francorchamps ne vedremo delle belle, c’è grande attesa per il duello totale tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel che scatteranno appaiati in prima fila e dovrebbero dare vita a una battaglia campale che potrebbe essere determinate per l’intero campionato. Il pilota della Mercedes vanta 24 punti di vantaggio sull’uomo della Ferrari che deve assolutamente recuperare per tenere aperti i discorsi mentre il britannico cerca l’allungo decisivo.

Fin dalla prima curva assisteremo a un testa a testa mozzafiato, non ci sarà l’aiuto dei compagni di scuderia (Kimi Raikkonen è sesto, Valtteri Bottas ultimo), non ci saranno le Red Bull a dare filo da torcere (sono in quarta fila) e difficilmente le Force India in seconda potranno fare molto. Oggi la corsa verso il Mondiale assumerà una piega decisiva, siamo a una vera e propria svolta della stagione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 ma se oggi pomeriggio (via alle ore 15.10) sarai fuori per una gita oppure semplicemente non hai l’abbonamento al network di Murdoch allora potrai guardare la gara in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.15: in prima serata potrai gustarti tranquillamente lo show.

DOMENICA 26 AGOSTO:

15.10 GP Belgio 2018 – Gara

GP BELGIO 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP del Belgio 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv su TV8 a partire dalle ore 21.15.