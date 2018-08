F1, GP Belgio 2018: come vedere la gara in tv gratis e in chiaro. L’orario della differita su TV8

Si preannuncia grande spettacolo a Spa-Francorchamps dove oggi domenica 26 agosto si corre il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. La corsa verso il titolo iridato potrebbe decidersi oggi, la gara è davvero fondamentale per l’intero campionato, siamo a un punto di svolta e c’è la tensione del grande giorno: Lewis Hamilton ha 24 punti di vantaggio su Sebastian Vettel e va a caccia della vittoria che spegnerebbe molte velleità del tedesco, il britannico scatterà dalla pole position conquistata sulla pioggia ma accanto avrà il pilota della Ferrari che cercherà di sfruttare al meglio le potenzialità della propria vettura per fare la differenza e puntare al successo.

Finalmente avrà luogo l’attesissimo testa a testa tra i due rivali che saranno soli sulla griglia di partenza, alle loro spalle le inattese Force India non dovrebbero creare molti problemi, i propri compagni di squadra sono lontanissimi: Kimi Raikkonen è sesto, Valtteri Bottas è addirittura in ultima fila. E le Red Bull sono in quarta fila, incapaci di creare grattacapi. Insomma è lo scenario perfetto per il confronto totale tra due piloti che hanno vinto quattro Mondiali a testa, la battaglia campale tra Ferrari e Mercedes.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 ma se oggi pomeriggio (via alle ore 15.10) sarai fuori per una gita oppure semplicemente non hai l’abbonamento al network di Murdoch allora potrai guardare la gara in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.15: in prima serata potrai gustarti tranquillamente lo show. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1.

DOMENICA 26 AGOSTO:

15.10 GP Belgio 2018 – Gara

GP BELGIO 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP del Belgio 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv su TV8 a partire dalle ore 21.15.













FOTOCATTAGNI