F1 streaming, GP Belgio 2018: a che ora inizia la gara e come seguirla in tempo reale

La F1 torna in pista dopo la pausa estiva. A Spa-Francorchamps riparte la sfida tra Ferrari e Mercedes. Soprattutto, riparte la sfida tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Il tedesco deve rifarsi, dopo le ultime due gare sottotono, prima in Germania e poi in Ungheria, con le quali ha lasciato la testa del Mondiale al suo rivale. Su una pista storica come quella di Spa andrà in scena un altro duello di fuoco.

Sarà una domenica tutta da vivere: il GP del Belgio sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà la gara in differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara del GP del Belgio.

La programmazione di Sky Sport F1 HD

Domenica 26 agosto

ore 15.10 Gara, diretta

La programmazione di TV8

Domenica 26 agosto

ore 21.15 Gara, differita













