Inter-Torino, Serie A 2018-2019: data, programma, orario d’inizio e tv. Come vedere la partita in diretta

Oggi domenica 26 agosto si gioca Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri faranno il proprio debutto stagionale a San Siro, di fronte a 60mila spettatori c’è grande voglia di riscatto dopo la clamorosa sconfitta subita contro il Sassuolo: i ragazzi di Luciano Spalletti devono subito rialzare la testa e devono puntare al successo senza mezzi termini ma di fronte si troveranno la compagine di Walter Mazzarri che ha tutte le carte in regola per centrare il colpaccio e che vuole dimenticare il ko subito all’ultimo minuto contro la Roma.

L’Inter era data alla vigilia come una possibile contendente allo scudetto, i meneghini devono subito rispondere a Juventus e Napoli per non trovarsi a un distacco già importante dopo appena due turni. Serviranno i gol di Icardi, il risveglio di Lautaro Martinez, la verve di Brozovic e Perisic per contrastare i granata guidati da Belotti e Iago Falque.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Inter-Torino, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 26 AGOSTO:

20.30 Inter-Torino

INTER-TORINO: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: bestino / Shutterstock.com