Mick Schumacher ha vinto in Euro Formula 3! Che successo per il figlio d’arte, trionfo a Spa a suon di sorpassi

Mick Schumacher ha vinto la sua prima gara nell’Euro Formula 3. Una giornata bellissima per il figlio del grande Michael, le cui condizioni fisiche dopo il noto incidente sugli sci sono sempre assolutamente riservate. Il 19enne si è imposto nella gara3 del GP del Belgio, proprio sul mitico tracciato di Spa dove era iniziata la carriera del papà.

Dopo una deludente gara2 in cui non era riuscito a sfruttare la pole position, Schumi è stato semplicemente sublime: al via ha passato Daruvala, poi ha avuto un lieve contatto con Zhou e all’ingresso dell’Eau Rouge si è sbarazzato di Aberdein salendo in terza posizione. Mick è stato poi bravo a gestire le gomme e nel finale ha infilato Schwartzman e Armstrong, amministrando poi la situazione fino alla bandiera a scacchi.

Queste le sue sensazioni al termine della gara: “Vincere a Spa è una grande sensazione, sembra che questa pista sia un buon posto per la mia famiglia. Stamattina, quando ho visto la pioggia ero felice, queste condizioni mi piacciono molto“.

Thank you all so much, supporting me all the way to today! @prema_team @theodoreracing1 Danke euch allen! @keepfighting pic.twitter.com/Nb5KiS7ZFK

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) July 28, 2018