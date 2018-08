European Championships 2018: tutti gli italiani in gara domani (8 agosto). Orari e programma delle gare

Mercoledì 8 agosto davvero molto ricco per l’Italia agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Gli azzurri si giocano delle importanti carte da medaglia tra nuoto, tuffi e atletica leggera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli italiani in gara e tutti gli orari delle gare di mercoledì 8 agosto agli European Championships 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO:

07.30-18.15 GOLF: Gara a squadre – Group matches (maschile): Italia 1 (Lorenzo Gagli, Guido Migliozzi), Italia 2 (Francesco Laporta, Alessandro Tadini)

09.35 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – 110m ostacoli: Simone Cairoli

09.45 CICLISMO SU STRADA – Cronometro (femminile): Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli

09.45-11.30 NUOTO: 200m dorso (femminile) – Batterie: Margherita Panziera, Carlotta Toni

09.45-11.30 NUOTO: 50m dorso (maschiel) – Batterie: Thomas Ceccon, Simone Sabbioni

09.45-11.30 NUOTO: 50m rana (femminile) – Batterie: Martina Carraro, Arianna Castiglioni

09.45-11.30 NUOTO: 50m stile libero (maschile) – Batterie: Luca Dotto, Alessandro Miressi, Andrea Vergani, Lorenzo Zazzeri

09.45-11.30 NUOTO: 100m farfalla (maschile) – Batterie: Matteo Rivolta, Federico Burdisso, Piero Codia

09.45-11.30 NUOTO: 4x100m stile libero (mista) – Batterie: Italia

10.10 ATLETICA LEGGERA: 100m ostacoli – Batterie: Luminosa Bogliola, Elisa Maria Di Lazzaro

10.15 TUFFI: 10 metri (femminile) – Preliminari: Noemi Batki

10.15-13.15 NUOTO DI FONDO: 5km (maschile): Marcello Guidi, Andrea Manzi, Pasquale Sanzullo

10.15-13.15 NUOTO DI FONDO: 5km (femminile): Arianna Bridi, Rachele Bruni, Martina De Memme

10.20 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Lancio del disco: Simone Cairoli

10.50 ATLETICA LEGGERA: 200m (maschile) – Batterie: Fausto Desalu, Andrew Howe, Davide Manenti

11.05 ATLETICA LEGGERA: Salto triplo (femminile) – Qualificazioni: Ottavia Cestonaro, Darya Derkach

11.30 ATLETICA LEGGERA: 400m (femminile) – Batterie: Maria Benedicta Chigolu

12.00 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Salto con l’asta: Simone Cairoli

12.05 ATLETICA LEGGERA: 1500m (maschile) – Batterie: Mohammad Abdikadar, Joao Bussotti

13.00 ATLETICA LEGGERA: Tiro del giavellotto (maschile) – Qualificazioni: Roberto Bertolini

13.45 CICLISMO SU STRADA – Cronometro (maschile): Filippo Ganna, Moreno Moser

14.15-17.15 TUFFI: Sincro 3 metri (misto) – Finale: Elena Bertocchi/Maicol Verzotto

14.15-17.15 TUFFI: 10 metri (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 200m dorso (femminile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 50m farfalla (femminile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 50m rana (femminile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 50m stile libero (maschile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 100m farfalla (maschile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 800m stile libero (maschile) – Finale: Gregorio Paltrinieri

17.15-19.45 NUOTO: 50m rana (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 200m dorso (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 100m stile libero (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 200m misti (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 4x100m stile libero (mista) – Finale

17.50 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Tiro del giavellotto: Simone Cairoli

18.25 ATLETICA LEGGERA: Salto in alto (femminile) – Qualificazioni: Desiree Rossit, Alessia Trost, Elena Vallortigara

19.10 ATLETICA LEGGERA: 400m ostacoli (femminile) – Semifinali: Ayomide Folorunso, Yadisleidy Pedroso

19.35 ATLETICA LEGGERA: 400m (maschile) – Semifinali: Davide Re, Matteo Galvan

19.45 ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo (maschile) – Finale: Kevin Ojiaku

20.00 ATLETICA LEGGERA: 800m (femminile) – Semifinali: eventuali Elena Bellò, Yusneysi Santiusi

20.20 ATLETICA LEGGERA: 200m (maschile) – Semifinali: eventuali Desalu, Howe, Manenti

21.35 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – 1500m: Simone Cairoli

COME VEDERE GLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN DIRETTA TV E STREAMING:

La competizione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Prevista la diretta generale e poi le dirette tematiche sport per sport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com