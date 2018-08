Ciclismo su pista, Europei 2018: tutti gli italiani in gara giovedì 2 agosto. Gli orari e il programma

Giornata d’apertura per gli Europei di ciclismo su pista in quel di Glasgow (Scozia), giovedì 2 agosto è anche la giornata inaugurale degli European Championships. Subito in pista i quartetti dell’inseguimento a squadre, sia al maschile, che al femminile, due importanti carte da medaglia per l’Italia. Andiamo a scoprire gli italiani in gara e il programma odierno.

Giovedì 2 agosto

19.45-21.30 Inseguimento a squadre maschile e femminile – Qualificazioni

Quartetto maschile: Liam Bertazzo, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Michele Scartezzini o Elia Viviani (quarto componente ancora da decidere)

Quartetto femminile: Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Silvia Valsecchi e Martina Alzini o Simona Frapporti (quarto componente ancora da decidere)

Gli Europei di ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirli anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale di tutte le gare.

Foto: Twitter Federciclismo