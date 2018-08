European Championships 2018, tutti gli italiani in gara oggi (2 agosto). Programma, orari e tv

Oggi giovedì 2 agosto vedremo diversi italiani in gara agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diverse discipline. Si incomincia con le qualificazioni di ginnastica artistica, le batterie di canottaggio e i turni eliminatori dell’inseguimento su pista. All’SSE Hydro andremo a caccia della finale a squadre e Sofia Busato punta all’atto conclusivo al volteggio, nel bacino scozzese invece i nostri 15 equipaggi puntano al passaggio del turno mentre i quartetti dell’inseguimento sono assolutamente da medaglie e vogliono avvicinarsi.

Di seguito il calendario completo con tutti gli italiani in gara giovedì 2 agosto agli European Championships 2018, gli orari in cui li vedremo all’opera e il programma dettagliato. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 2 AGOSTO:

10.30-15.00 CANOTTAGGIO: Batterie

UOMINI SENIOR

SINGOLO: Emanuele Fiume

DOPPIO: Simone Martini, Romano Battisti

QUATTRO DI COPPIA: Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili

DUE SENZA: Matteo Lodo, Domenico Montrone

QUATTRO SENZA: Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo

OTTO: Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Paolo Perino, Bruno Rosetti, Mario Paonessa, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’Aniello-timoniere

DONNE SENIOR

SINGOLO: Kiri Tontodonati

DOPPIO: Valentina Iseppi, Alessandra Montesano

QUATTRO DI COPPIA: Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi, Chiara Ondoli

DUE SENZA: Alessandra Patelli, Sara Bertolasi

QUATTRO SENZA: Veronica Calabrese, Ilaria Broggini, Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi

UOMINI PESI LEGGERI

SINGOLO: Martino Goretti

DOPPIO: Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta

DONNE PESI LEGGERI

SINGOLO: Clara Guerra

DOPPIO: Valentina Rodini, Federica Cesarini

17.00-17.30 CANOTTAGGIO: Ripescaggi. Eventuali equipaggi italiani

19.45-21.30 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento a squadre (maschile) – Qualificazioni: ITALIA (Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Filippo Ganna, quarto atleta da definire probabilmente Elia Viviani)

19.45-21.30 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento a squadre (femminile) – Qualificazioni: ITALIA (Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Silvia Valsecchi, Simona Frapporti/Martina Alzini/Maria Giulia Confalonieri)

20.00-21.50 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Quarta suddivisione: ITALIA (Sofia Busato, Martina Basile, Giada Grisetti, Caterina Cereghetti, Francesca Noemi Linari)

COME VEDERE GLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS IN DIRETTA TV E STREAMING:

La competizione sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player, su Sky Go e su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Prevista la diretta generale e poi le dirette tematiche sport per sport.













Foto: Twitter Federciclismo