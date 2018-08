Vuelta a España 2018, la tappa di domani (1 settembre). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Domani, sabato 1 settembre, è in programma l’ottava tappa della Vuelta a España 2018, da Linares ad Almadén, per un totale di 195,1 km. Il percorso prevede una sola scalata, l’Alto de Españares, lunga ben 10,3 km ma piuttosto agevole, considerata la una pendenza media del 3,4% (terza categoria). Terminata l’insidia planimetrica al km 82, il resto del tracciato si presenta relativamente pianeggiante, ad eccezione degli ultimi 2000 m in lieve ascesa. Buone probabilità di assistere, dunque, ad un arrivo in volata.

La partenza è programmata alle 12.10, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.55 e le 17.30, in base alla media oraria. La settima frazione della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 15.30 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Ottava tappa Vuelta a España 2018

Sabato 1 settembre

Linares – Almadén 195,1 km

Partenza: 12.10

Arrivo: 16.55-17.30 circa

Altimetria













