Vuelta a España 2018, la classifica dei favoriti. Kwiatkowski perde terreno, Valverde virtualmente in testa

Una caduta prima dei chilometri finali tira fuori dalla lotta per il successo di tappa in questa settima frazione Michal Kwiatkowski che perde anche terreno dai rivali in chiave classifica dei favoriti. Andiamo a scoprire la graduatoria dei big aggiornata.

CLASSIFICA BIG VUELTA A ESPAÑA 2018:

Alejandro Valverde Emanuel Buchmann 1” Simon Yates 4” Michal Kwiatkowski 19” Jon Izaguirre a 24” Nairo Quintana a 27” Steven Kruijswijk a 31” Miguel Angel Lopez a 40” Fabio Aru a 41” Rigoberto Uran a 42”

Foto: Valerio Origo