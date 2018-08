Ciclismo: tutti gli stagisti. Tanti italiani si testeranno nel World Tour, curiosità per Moschetti e Bagioli

Come di consueto il 1 agosto è data fondamentale per il ciclomercato: iniziano ad arrivare le prime ufficialità sui colpi conclusi e vengono dichiarate all’UCI le liste per il World Tour degli stagisti, che correranno in prova per qualche mese con le migliori squadre al mondo. Andiamo a scoprire quest’anno chi saranno i giovani protagonisti: tanti italiani da seguire, c’è curiosità per Matteo Moschetti ed Andrea Bagioli, due dei più promettenti talenti tricolori.

World Tour

AG2R La Mondiale

Geoffrey Bouchard

Clement Champoussin

Nicolas Prodhomme

Astana

Jonas Gregaard Wilsly

Bahrain Merida

Andrea Garosio

Stephen Williams

BMC

Alexander Evans

Freddy Ovett

BORA-hansgrohe

Johannes Schinnagel

Dimension Data

EF Education First-Drapac

Cyrus Monk

James Whelan

Groupama-FDJ

Alexys Brunel

Clément Davy

Jimmy Raibaud

Katusha-Alpecin

Kenny Nijssen

Dmitry Strakhov

Lotto Soudal

Stan Dewulf

Gerben Thijssen

Brent Van Moer

LottoNL-Jumbo

Jan Maas

Mitchelton-Scott

Brayan Chaves

Movistar

Quick-Step Floors

Mikkel Frølich Honoré

Barnabás Peák

Sky

Mark Donovan

Ethan Hayer

Sunweb

Cees Bol

Nils Eekhoff

Max Kanter

Trek-Segafredo

Matteo Moschetti

Michel Ries

UAE Emirates

Andrea Bagioli

Alessandro Covi

Nicolás Tivani

Professional italiane

Androni Giocattoli-Sidermec

Seid Lizde

Mattia Viel

Wilier Triestina-Selle Italia

Moreno Marchetti

Maxence Moncassin

Nicholas Rinaldi













Foto: Twitter Trek-Segafredo