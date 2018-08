Ciclismo su pista, Europei juniores/U23 2018: Gloria Scarsi strappa il terzo oro, quartetto femminile scatenato

Altri giornata ricca di trionfi per l’Italia agli Europei 2018 di ciclismo su pista riservati alle categorie U23 e juniores che si stanno disputando ad Aigle (Svizzera). Gli azzurri conquistano due medaglie d’oro e due argenti portando così il bottino parziale a otto podi dopo solo due giorni di gara.

Il quartetto femminile dell’inseguimento a squadra juniores ha primeggiato come da pronostico visto che questo trenino domina in lungo e in largo da tre stagioni. Silvia Zanardi, Sofia Collinelli, Camilla Alessio e Gloria Scarsi hanno asfaltato la Russia nell’atto conclusivo (4:30.397 contro 4:33.208) facendo a meno del fenomeno del momento Vittoria Guazzini (impegnata con le U23 insieme a Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Martina Alzini che hanno chiuso le qualificazioni al primo posto).

Gloria Scarsi si mette al collo il terzo oro in questa rassegna continentale dominando l’eliminazione tra le juniores dopo essersi imposta nello scratch nella giornata di ieri. I secondi posti portano la firma del quartetto dell’inseguimento maschile juniores (Samuele Manfredi, Alessio Bonelli, Davide Boscaro, Tommaso Nencini si sono dovuti arrendere soltanto alla Polonia, 4:04:668 contro 4:03.656) e del team sprint U23 femminile ma Martina Fidanza, Miriam Vece e Gloria Manzoni avevano soltanto due avversarie (vittoria della Polonia).













Foto: Federciclismo