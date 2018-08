Ciclismo, Europei 2018: domani la cronometro femminile. Ellen van Dijk cerca il tris. Italia con Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli

Domani assisteremo ad una avvincente sfida contro il tempo sulle strade di Glasgow (Gran Bretagna), con la cronometro femminile degli Europei di ciclismo su strada. La corsa si svolgerà su un percorso cittadino di 32 km, prevalentemente pianeggiante e adatto quindi alle specialiste.

La grande favorita sarà l’olandese Ellen van Dijk, vincitrice delle ultime due edizioni e a caccia di un clamoroso tris. L’atleta della Sunweb sta facendo una grande stagione e considerando la sua classe e grande esperienza sarà certamente l’atleta da battere. In casa olanda occhi puntati anche su Anna van der Breggen, vicecampionessa iridata in carica e bronzo lo scorso anno, che cercherà riscatto dopo la prova in linea.

Attenzione poi alla belga Ann-sophie Duyck, argento lo scorso anno e anche lei brillante nelle ultime gare, e alla tedesca Lisa Brennauer, che dopo il bronzo nella prova in linea, punterà al bis a cronometro. Per l’Italia saranno in gara Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli. Sulla carta le azzurre non partiranno tra le favorite, con Longo Borghini che possiede comunque le qualità per centrare un bel risultato, mentre Cavalli proverà a stupire.

Foto: Valerio Origo