Ciclismo, Egan Bernal operato dopo il trauma facciale: “È stata una brutta caduta, ora dovrò rimettere un paio di denti”

Un’ultima parte di stagione che rischia di essere compromessa per Egan Bernal, che è stato vittima di una brutta caduta alla Clasica San Sebastian, in cui ha subito un trauma facciale. Il giovane talento colombiano è stato operato al naso per una frattura e alla bocca, in seguito alla ferita al labbro e alla perdita di alcuni denti.

Questo il messaggio che Bernal ha mandato ai tifosi attraverso i social: “Grazie mille a tutte le persone che hanno inviato messaggi di supporto, ieri la mia caduta è stata piuttosto brutta. Ho subito un’operazione al naso e alla bocca, ora dovrò mettere un paio di denti che sono caduti. Va, beh…pazienza”.

Muchas gracias a todas las personas que han estado pendientes y han enviado mensajes de apoyo, ayer mi caída estuvo algo fuerte pero ya me hicieron operación en la nariz y en la boca, ahora tengo que ponerle un par de dientes que se me cayeron 🤦🏽‍♂️🙄😬 pero,bueno.. paciencia — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) August 5, 2018

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Team Sky