Ciclismo: infortuni per Mikel Landa ed Egan Bernal. Lo spagnolo non sarà alla Vuelta

Davvero tantissima sfortuna, in uscita da un Tour de France durissimo, per quanto riguarda Mikel Landa ed Egan Bernal. Una brutta caduta, a pochi chilometri dal traguardo della Clasica San Sebastian, proprio quando la corsa si stava accendendo, ha tagliato fuori lo spagnolo ed il colombiano, due dei grandi favoriti per il successo di ieri, e ha costretto entrambi a terminare la prova in barella.

Sembra essere andata peggio all’uomo del Team Sky: per lui un brutto trauma facciale. Il referto medico parla di una frattura scomposta al naso e un’infrazione dell’osso mascellare, perdita di alcuni denti e ferita al labbro superiore. Dovrà essere ricoverato per qualche giorno nell’ospedale spagnolo, lo stop previsto sarà di qualche settimana.

Problemi anche per l’iberico della Movistar: una frattura composta della apofisi della vertebra lombare L1, due o tre settimane di riposo, con dunque la quasi certezza dell’assenza alla prossima Vuelta di Spagna.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – D’Alberto / Ferrari