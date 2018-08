Chievo-Juventus, le probabili formazioni. Debutta Cristiano Ronaldo, coppia da sogno con Dybala

È il giorno più atteso da una ventina d’anni ad oggi per i tifosi della Juventus: si apre un nuovo ciclo, inizia l’era di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Scatta infatti il campionato di Serie A, con la prima giornata (anticipo delle 18.00) in casa del Chievo per i pluri campioni d’Italia che schierano subito in campo il Colpo del Secolo: il portoghese guiderà l’attacco dei piemontesi.

Una formazione davvero clamorosa quella per i bianconeri che possono permettersi un tridente formato da Dybala-Ronaldo-Douglas Costa, davvero il top a livello europeo. Esordio previsto anche per gli altri “nuovi” Cancelo e Emre Can. Per il Chievo invece tridente della scorsa stagione con l’ex di turno Giaccherini assieme a Birsa a supportare Stepinski.

Andiamo a scoprire le probabili formazioni:

Chievo (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Depaoli, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Stepinski, Giaccherini. All. D’Anna.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Ronaldo. All. Allegri.













