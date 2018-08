LIVE Chievo-Juventus, Serie A in DIRETTA: debutta Cristiano Ronaldo, Dream Team in campo a Verona

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Bentegodi di Verona si apre ufficialmente il campionato con una partita particolarmente attesa e che si preannuncia particolarmente avvincente e interessante: questo è il grande giorno del debutto di Cristiano Ronaldo in Serie A, il fenomeno portoghese indosserà la maglia bianconera e cercherà di incantare subito i tifosi provando a segnare un gol per incominciare al meglio la propria avventura in Italia.

CR7 formerà un tridente offensivo davvero pirotecnico con Dybala e Douglas Costa pronti a scardinare la difesa dei padroni di casa che cercheranno di reggere all’onda d’urto dei Campioni d’Italia. Max Allegri ha a disposizione una vera e propria corazzata e cercherà di sfoderare immediatamente tutto il suo potenziale, dall’altra parte il Chievo proverà a compiere una vera e propria impresa magari spinta dall’ex Giaccherini.

