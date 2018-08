Champions League 2018-2019, il calendario e le date delle partite della Juventus. Orari e programma. Si comincia a Valencia

Sorteggio tutto sommato benevolo per la Juventus che, dall’alto della sua prima fascia, non si può lamentare del proprio girone di Champions League 2018/19, quello H. I bianconeri, infatti, se la dovranno vedere con Manchester United, Valencia e gli svizzeri dello Young Boys. Una avversaria storica come il club guidato da Josè Mourinho e due new entry nella massima competizione continentale come gli spagnoli, che a questo livello non mai hanno incrociato la Vecchia Signora, e gli elvetici, freschi di passaggio ai gironi dopo i preliminari contro la Dinamo Zagabria. Andiamo quindi a conoscere il calendario della formazione di Max Allegri che, senza mezzi termini, punta a riportare la coppa con le grandi orecchie a Torino, dove manca dall’ormai lontano 1996.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2018/19 JUVENTUS

Prima giornata 19 settembre 2018

Ore 21.00 Valencia-Juventus

Seconda giornata 2 ottobre 2018

Ore 18.55 Juventus-Young Boys

Terza giornata 23 ottobre 2018

Ore 21.00 Manchester United-Juventus

Quarta giornata 7 novembre 2018

Ore 21.00 Juventus-Manchester United

Quinta giornata 27 novembre 2018

Ore 21.00 Juventus-Valencia

Sesta giornata 12 dicembre 2018

Ore 21.00 Young Boys-Juventus

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Juventus squadra bestino / Shutterstock.com