Canottaggio, Europei 2018: due ori ed un bronzo nella prima giornata di finali per l’Italia

Va in archivio la prima giornata di finali agli Europei di canottaggio: l’Italia al giro di boa (9 podi definiti su 17 totali) è seconda nel medagliere complessivo con due ori ed un bronzo. Fanno risonare l’inno di Mameli i quattro di coppia maschili, pesi leggeri prima e senior poi, mentre il bronzo arriva dal due senza senior femminile.

Nell’unica finale di una specialità non olimpica disputata oggi, quella del quattro di coppia pesi leggeri maschile, l’Italia ha ribadito quanto mostrato nella preliminary race, dominando la scena sin dall’avvio, andando a vincere in 6’01″01 davanti alla Repubblica Ceca, seconda in 6’09″13 ed all’Olanda, terza in 6’10″54. Nel quattro di coppia senior maschile gli azzurri hanno preso la testa a metà gara e non l’hanno più lasciata: Italia prima sul traguardo in 5’41″92 davanti alla Lituania, seconda in 5’43″40, ed alla Polonia, terza in 5’43″88. Nel due senza senior femminile Alessandra Patelli e Sara Bertolasi hanno chiuso terze in 7’17″86 alle spalle della Romania, oro in 7’15″53 e dell’Olanda, argento con 7’17″34.

Sono arrivati anche due quarti posti: brucia quello del doppio senior femminile di Valentina Iseppi ed Alessandra Montesano (entrambe under 23), beffate sul traguardo per appena sei centesimi: il bronzo va alla Russia che chiude in 6’56″54 contro il 6’56″60 delle nostre atlete. Oro alla Francia in 6’55″99, argento all’Olanda in 6’56″29. Si ferma ai piedi del podio anche il quattro senza senior maschile, che copre i 2000 metri in 5’59″25, ma tutto sommato arriva abbastanza lontano dal podio: oro alla Romania in 5’54″34, argento alla Gran Bretagna in 5’55″71, bronzo alla Francia in 5’56″49. Nel due senza senior maschile chiudono quinti, ma lontanissimi dai primi quattro Matteo Lodo e Domenico Montrone con il crono di 6’42″35. Oro alla Croazia in 6’26″42, argento alla Francia in 6’27″40, bronzo alla Romania in 6’29″39.

L’Italia era assente in tre finali: nel quattro di coppia senior femminile oro alla Polonia in 6’20″92, argento all’Ucraina in 6’23″86, bronzo all’Olanda in 6’24″95. Le azzurre vittoriose in Finale B hanno raccolto il settimo posto assoluto. Nel quattro senza senior femminile oro alla Russia in 6’39″97, argento alla Romania in 6’41″87, bronzo alla Polonia in 6’42″58. Azzurre seconde in Finale B ed ottave in assoluto. Nell’otto senior femminile solo tre equipaggi in acqua ma finale serratissima: oro alla Romania in 6’08″98, argento alla Gran Bretagna in 6’10″09, bronzo all’Olanda in 6’10″78.

In chiusura di giornata si sono completate le semifinali: dopo le serie del mattino, nel singolo pesi leggeri maschile, Martino Goretti ha centrato l’ingresso in finale con il secondo crono assoluto, chiudendo in 7’00″26 alle spalle della Svizzera, col miglior tempo in 6’57″06. Avanti anche la Germania.













Foto: Pagina Facebook Federcanottaggio

