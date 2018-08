Canottaggio, Europei 2018: i Cavalieri delle Acque colpiscono ancora! TRIONFO MEMORABILE, super 4 di coppia!

Arriva il secondo oro per l’Italia agli Europei di canottaggio a Glasgow, dal peso specifico enorme. Il 4 di coppia, tra le più prestigiose specialità olimpiche, ha visto una nettissima affermazione per l’equipaggio tricolore composto da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili.

Già vincitori quest’anno nella tappa di Coppa del Mondo di Linz, i Cavalieri delle Acque hanno colpito ancora, confermandosi la barca da battere anche in vista dei Mondiali in programma nel mese di settembre.

Senza storia la gara odierna. Dopo un avvio in controllo, gli azzurri hanno innestato una progressione disarmante, transitando al comando a metà gara. Un magico assolo che ha visto l’imbarcazione italiana spiccare il volo ed acquisire un margine di vantaggio incolmabile per gli avversari, costretti a lottare per la medaglia d’argento.

Con il crono di 5’41″92 il 4 di coppia nostrano ha preceduto di un secondo e mezzo la Lituania: i baltici l’hanno spuntata allo sprint su Polonia (bronzo) ed Ucraina. Deludenti le prestazioni delle attese Olanda e Gran Bretagna, rispettivamente in quinta e sesta piazza.

Nella stagione in corso l’Italia ha ritrovato a livelli eccelsi un’imbarcazione di grande tradizione, ma da troppi anni in ombra. Decisivo si è rivelato l’innesto di Rambaldi e Mondelli, bronzo nel doppio ai Mondiali del 2017. Un quartetto con margini di miglioramento ancora imponenti, se consideriamo che il più “vecchio” tra gli azzurri ha 24 anni (Mondelli). La strada verso Tokyo 2020 è tracciata.