Canottaggio, Europei 2018: INARRESTABILI! Vittoria nettissima per il 4 di coppia pl, è oro! Bronzo per Patelli-Bertolasi

Dominio netto e incontrastato. L’Italia vince la prima medaglia d’oro agli Europei di canottaggio nel 4 di coppia pesi leggeri: si tratta di una specialità non olimpica, comunque fondamentale per arricchire il medagliere della rassegna continentale in corso a Glasgow (Scozia).

Con il crono di 6’01″010 Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti e Matteo Mulas hanno stampato il nuoto record europeo, dominando la gara sin dal primo metro. La vittoria non è mai stata in discussione, con gli azzurri scappati via dalle battute iniziali e con un gap di vantaggio di ben 4 secondi dopo 1000 metri.

Impressionante il distacco rifilato alla Repubblica Ceca, seconda all’arrivo: ben 8″12! Bronzo per l’Olanda in 6’10″54.

Sul podio anche Alessandra Patelli e Sara Bertolasi nel due senza senior femminile, specialità olimpica. Le azzurre, grazie ad un ottimo passo, si sono portate addirittura in testa a 500 metri dalla conclusione. Nel finale non sono riuscite a cambiare marcia, subendo il deciso serrate da parte di Romania ed Olanda, che le hanno precedute sul podio. Un bronzo comunque fondamentale, anche in vista dei Mondiali che si svolgeranno tra poco più di un mese.













Foto: Federcanottaggio