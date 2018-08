Canoa velocità, Mondiali 2018: i favoriti gara per gara delle specialità olimpiche. L’Italia vincerà una medaglia?

Siamo a metà del quadriennio olimpico: i Mondiali di canoa velocità tasteranno il polso alle 12 specialità olimpiche in vista di Tokyo 2020. Gerarchie più definite nelle gare presenti già a Rio, mentre gli esperimenti sono ancora in corso nelle prove di nuova introduzione. Andiamo a scoprire i favoriti per la vittoria nelle 12 specialità olimpiche della canoa velocità.

MASCHILE

K1 200 – Gara aperta: del podio dello scorso anno resta soltanto il lettone Aleksejs Rumjancevs. Se Manfredi Rizza dovesse essere al meglio, potrebbe anche sorprendere e giocarsi il podio.

K4 500 – Squadra che vince non si cambia e la Germania si presenta con gli stessi effettivi dello scorso anno: successo assicurato. Cambiano qualcosa gli altri equipaggi, vedremo se riusciranno a confermarsi Spagna e Repubblica Ceca.

K1 1000 – Sarà Fernando Pimenta l’uomo da battere: aspirante al trono iridato anche il ceco Josef Dostal, mentre non andrà sottovalutato il tedesco Max Rendschmidt.

K2 1000 – Grande attesa per i campioni in carica, i serbi Milenko Zoric e Marko Tomicevic, che proveranno a difendersi principalmente dai cechi Daniel Havel e Jakub Spicar e dagli slovacchi Peter Gelle ed Adam Botek. Occhio ai tedeschi Max Hoff e Marcus Gross.

C1 1000 – I nomi sono i soliti: il tedesco Sebastian Brendel ed il ceco Martin Fuksa sembrano avere qualcosa in più per giocarsi l’oro, mentre il brasiliano Isaquias Dos Santos ed il nostro Carlo Tacchini si giocheranno il bronzo.

C2 1000 – I tedeschi Yul Oeltze e Peter Kretschmer difficilmente verranno battuti. Ci proveranno i cubani Serguey Madrigal e Fernando Enrique, ultimi a cedere lo scorso anno. Più indietro appaiono gli altri equipaggi ed in questa lotta per il bronzo possono inserirsi i nostri Daniele Santini e Luca Incollingo.

FEMMINILE

K1 200 – Inizia a sfregarsi le mani la neozelandese Lisa Carrington, che punta ad un magnifico poker di ori. Proverà ad impensierirla la danese Emma Jorgensen.

C1 200 – Sarà difficile battere la canadese Laurence Vincent-Lapointe, grande favorita per il bis iridato. Dietro lotta aperta per l’argento: la russa Olesia Romasenko proverà a spuntarla.

K1 500 – Probabile sfida a due tra la bielorussa Volha Khudzenka e la neozelandese Lisa Carrington. La danese Emma Jorgensen va considerata la terza incomoda.

K2 500 – Anche qui si parlerà neozelandese, Lisa Carrington e Caitlin Ryan sono le favorite indiscusse. Una loro mancata vittoria sarebbe davvero una grossa sorpresa.

K4 500 – La Nuova Zelanda, bronzo uscente, tenta il colpaccio con la medesima squadra. Cambia qualcosa la Germania, completamente rivoluzionata l’Ungheria.

C2 500 – Ancora una sfida Canada-Russia, ancora Laurence Vincent-Lapointe, con Katie Vincent, contro Olesia Romasenko, con Irina Andreeva.













Foto: Pier Colombo

