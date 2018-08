Canoa velocità, Mondiali 2018: finale diretta per Santini-Incollingo! Tutti gli altri azzurri in semifinale

Va in archivio la sessione mattutina della seconda giornata di gare ai Mondiali di canoa velocità in corso a Montemor o Velho: in Portogallo erano sei gli equipaggi azzurri impegnati, e di questi uno conquista il passaggio diretto in finale, mentre per gli altri cinque ci saranno le semifinali da affrontare.

Nel C2 1000 metri maschile (specialità olimpica) grande prestazione di Daniele Santini e Luca Incollingo, che vincono la prima batteria in 3’38″627 al termine di una grande rimonta e vanno in finale con il miglior crono assoluto. Le altre due Nazioni già in finale sono Cuba (3’39″383) e Russia (3’39″092).

Nel K1 500 metri femminile (specialità olimpica) Cristina Petracca va in semifinale grazie al quarto posto in batteria in 1’56″779, a 5″485 dalla Bielorussia, vincitrice in 1’51″294. Passaggio del turno tranquillo per l’azzurra, per tutta la gara nelle posizioni che garantivano la qualificazione.

Nel K1 1000 metri maschile (specialità olimpica) Samuele Burgo passa in semifinale classificandosi quarto nella seconda batteria in 3’37″085, a 5″666 dal lusitano Fernando Pimenta, vincitore in 3’31″419. Qualificazione tranquilla anche per l’azzurro, che è sempre rimasto nelle prime posizioni alle spalle del fortissimo portoghese.

Nel K2 1000 metri maschile (specialità olimpica) Tommaso Freschi e Luca Beccaro vanno in semifinale dopo il quinto posto nella prima batteria, chiusa in 3’24″082, e vinta dalla favoritissima Serbia in 3’12″592. Gli azzurri si sono rialzati nella seconda parte di gara, quando il passaggio diretto in finale era ormai precluso.

Nel C1 500 metri maschile (specialità non olimpica) Carlo Tacchini va in semifinale con il quinto posto in batteria in 1’54″595, a 4″006 dal brasiliano Isaquias Dos Santos, vincitore in 1’50″589. Il poliziotto verbanese ha rallentato nel finale, dopo essere stato a lungo secondo, risparmiando qualcosa in vista dei 1000 metri da affrontare nel pomeriggio.

Nel K1 500 metri maschile (specialità non olimpica) Giulio Dressino chiude quinto nella quarta serie in 1’45″133 e passa alla semifinale. Miglior crono del ceco Josef Dostal, che ferma il cronometro in 1’38″238. L’azzurro comunque ha dato l’impressione di controllare molto nel finale, con la qualificazione in tasca.

Si sono inoltre disputate le batterie del K2 500 metri femminile (specialità olimpica) e del C1 500 metri femminile (specialità non olimpica), nelle quali non erano presenti italiane in gara.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it