Canoa velocità, Mondiali 2018: Carlo Tacchini delude nel C1 500 metri e non centra la finale

Una sessione mattutina opaca per l’Italia nella terza giornata di gare dei Mondiali di canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Infatti nessuno dei tre azzurri in gara è riuscito a centrare la finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati.

Nel C1 500 metri delusione per Carlo Tacchini, che chiude al quarto posto la semifinale e va solamente nella finale B. Il 23enne di Verbania, che lo scorso anno fu argento iridato in questa specialità, ha pagato una brutta partenza e poi è stato beffato nel finale dal polacco Tomasz Kaczor, che lo ha preceduto di soli tre centesimi. Il tempo dell’azzurro è di 1:52.477 a 1.785 dal tedesco Sebastian Brendel.

Si devono accontentare della finale B anche Luca Beccaro e Tommaso Freschi nel K2 1000 metri. La coppia azzurra ha chiuso la semifinale al sesto posto. Tempo alto per l’Italia in 3:16.605 a 3.581 dalla Slovacchia. Nulla da fare nemmeno per Giulio Dressino, eliminato in semifinale nel K1 500 metri. Prova sottotono per l’azzurro che ha chiuso in ottava posizione (1:45.902) a quasi cinque secondi di ritardo dall’ungherese Bence Nádas.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA CANOA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanoa