Calciomercato 2018: quando e a che ora finisce? Tutte le trattative ancora possibili

Oggi venerdì 17 agosto si conclude il calciomercato estivo 2018. Ultima giornata di affari in Italia, i battenti chiuderanno alle ore 20.00 in modo che le rose delle squadre siano completate alla vigilia della prima giornata della Serie A 2018-2019 che scatterà nel weekend del 18-20 agosto. La chiusura del calciomercato è stata dunque anticipata di due settimane rispetto a quanto eravamo stati abituati negli ultimi decenni proprio per evitare che le squadre non fossero ancora allestite perfettamente e si trasformino a campionato in corsa, alterando così i valori delle varie formazioni.

Ultima giornata particolarmente intensa con gli ultimi affari e le ultime trattative da concludere, ci aspettano dodici ore di fuoco e il calciomercato sarà naturalmente frenetico nei suoi attimi momenti di vita: ci sarà tempo fino alle ore 20.00 di venerdì 17 agosto per acquistare o cedere un calciatore e rafforzare la propria squadra, ultimi attimi decisivi per mettere a posto gli ultimi tasselli e fornire agli allenatori la migliore formazione possibile. Non sono attesi clamorosi botti: ormai il discorso Luka Modric all’Inter è chiuso (anzi il Real Madrid denuncerà i nerazzurri), si parla di Milinkovic-Savic al Milan ma l’operazione è davvero molto complessa e difficilmente sarà chiusa in poche ore, l’intrigo Mario Balotelli tiene sempre botta.

Juventus, Roma e Napoli hanno sostanzialmente chiuso il proprio lavoro, ci potrebbero essere degli spostamenti nelle squadre di seconda fascia e staremo a vedere cosa ci regaleranno le squadre alla vigilia dell’inizio della Serie A 2018-2019. Diverso il discorso per l’estero dove il calciomercato rimarrà aperto anche nelle prossime settimane. Di seguito il calendario completo e l’orario di chiusura del Calciomercato estivo 2018:

VENERDI’ 17 AGOSTO:

20.00 Chiusura calciomercato 2018