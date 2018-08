Serie A 2018-2019, come abbonarsi a Dazn e come sintonizzarsi? Tutte le istruzioni e i costi: la guida completa

La Serie A 2018-2019, che incomincerà con la prima giornata in programma nel weekend del 18-20 agosto, sarà ricca di novità tra cui spicca l’arrivo di Dazn, la piattaforma streaming di Perform che trasmetterà tre partite per ogni giornata del massimo campionato italiano di calcio. Per la prima volta nella storia, infatti, non tutti gli incontri saranno visibili esclusivamente in diretta tv: questa innovativa piattaforma, davvero molto simile a Netflix per le modalità con cui viene offerto il servizio, sbarca nel nostro Paese con l’obiettivo di rivoluzionare le modalità di fruizione di uno degli eventi sportivi più seguiti e amati. Ma come si fa ad abbonarsi a Dazn e come ci si sintonizza?

COME ABBONARSI A DAZN:

Accedi al sito dazn.com, crea un account con e-mail e password, inserisci i codici di pagamento e inizia subito a guardare tutto il calcio che vuoi.

COME SINTONIZZARSI SU DAZN:

Per guardare le partite in diretta streaming su DAZN è necessario accedere a dei dispositivi che si possano collegare alla rete internet. Parliamo dunque di smart tv (o apple tv, android tv), tablet e cellulari, computer, consolle per videogiochi. In tutti i casi ti basterà andare sul sito dazn.com oppure accedere all’app, inserire i dati del tuo account e il gioco è fatto.

QUALI PARTITE SI POSSONO VEDERE SU DAZN:

Su DAZN verranno trasmessi in esclusiva: l’anticipo delle ore 20.30 del sabato, il lunch match della domenica e un incontro delle ore 15.00 di domenica. Tutte le altre partite saranno su Sky.

QUANTO COSTA L’ABBONAMENTO A DAZN?

L’abbonamento mensile contro 9.99 euro. Il primo mese è gratis!













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com