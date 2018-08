Calcio femminile, Qualificazione Mondiali 2019: le convocate dell’Italia per la sfida al Belgio. Bertolini: “L’obiettivo è costruire una mentalità vincente”

Con il pass per i Mondiali 2019 già in tasca, l’Italia si appresta ad affrontare l’ultimo impegno delle Qualificazioni, contro il Belgio, martedì 4 settembre a Louvain (alle 17.00). Le azzurre comandano il gruppo 6 con 21 punti, a +8 proprio sulle fiamminghe, con un percorso netto caratterizzato da 18 gol fatti e solamente 2 subiti.

Le convocate dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2019

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone, Francesca Durante (Fiorentina);

Difensori: Elena Linari (Fiorentina), Martina Lenzini (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Linda Tucceri Cimini (Milan);

Centrocampiste: Aurora Galli (Juventus), *Martina Rosucci (Juventus), Alice Parisi (Fiorentina), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina), Eleonora Goldoni (Tennessee State University), Lisa Alborghetti (Milan), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano;

Attaccanti: Ilaria Mauro (Fiorentina), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte.

*indisponibile, al suo posto convocata Sandy Iannella (Sassuolo)

La CT Milena Bertolini deve fronteggiare alcune defezioni. A quelle già annunciate di Bartoli, Schroffeneger e Sabatino, si è aggiunta quella della centrocampista della Juventus Martina Rosucci, costretta al forfait a causa di un infortunio. Al suo posto, quindi, è stata convocata Sandy Iannella.

“Le ragazze stanno abbastanza bene – ha dichiarato Milena Bertolini, parole riportate dal sito della FIGC – rispetto agli anni passati hanno iniziato la preparazione prima e hanno molti allenamenti sulle gambe. Certo, può mancare il ritmo gara, ma in questo periodo è normale. Il Belgio era la favorita del girone, è una squadra che può contare su una grande fisicità ed è molto forte sulle palle inattive. Giocheremo davanti a 20mila persone e loro sanno di dover vincere per arrivare tra le migliori seconde“. La CT, in ogni caso, non vuole vedere cali di concentrazione ma anzi, l’Italia giocherà per vincere anche in Belgio. “Questa rappresenta per noi la prima partita di preparazione al Mondiale, un match importante per alzare sempre di più il livello e costruire una mentalità vincente, una cosa che non si crea dall’oggi al domani. Non dobbiamo disperdere tutto il lavoro fatto finora“.













Foto: Isabella Gandolfi