Hockey prato, Hockey Series 2018: da domani in campo la nazionale maschile, obiettivo passare il turno

Dalle donne agli uomini: la calda estate dell’hockey prato azzurro vede protagonista in questo fine agosto la nazionale maschile, che da domani 28 agosto a domenica 2 settembre scenderà in campo a Gniezno (Polonia) nella fase “Open” della nuova manifestazione, le Hockey Series. Un evento che va a sostituire in tutto e per tutto la World League e che sarà utile, in futuro, anche per agguantare pass in chiave Giochi Olimpici.

Sei squadre in campo in terra polacca: Cipro (60), Lituania (48), Polonia (21), Repubblica Ceca (28), Ucraina (25), oltre agli azzurri, numero 37 del ranking mondiale e, quindi, sulla carta, quarta forza. Solo le prime due del torneo passeranno il turno, obiettivo che si sono posti Roberto Da Gai e la propria compagine. “Ultimamente, pur ringiovanendo la squadra, abbiamo fatto discreti risultati e la nostra intenzione è provare a qualificarci. Occorre scavalcare due squadre di ranking superiore: non sarà facile, anzi sarà difficilissimo ma vogliamo continuare a crescere“, queste le parole alla vigilia del ct azzurro.

Il programma

REPUBBLICA CECA-ITALIA (martedì 28 agosto, ore 15)

UCRAINA-ITALIA (mercoledì 29 agosto, ore 15)

ITALIA-LITUANIA (giovedì 30 agosto, ore 17)

ITALIA-CIPRO (sabato 1° settembre, ore 17)

POLONIA-ITALIA (domenica 2 settembre, ore 19)













Foto: FB FIH